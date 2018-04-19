20-22 апреля в Каннах пройдёт второй этап Red Bull Air Race 

Участники соревнований продемонстрируют в мастерство прохождения специальной трассы, размеченной 25-метровыми надувными пилонами. Пилоты управляют сверхсовременными самолётами на скорости до 370 км/ч, испытывая перегрузки до 12 g. Также организаторами предусмотрены дополнительные мероприятия и автограф-сессии пилотов.
Red Bull Air Race-2018. Расписание соревнований
2-3 февраля: Абу-Даби, ОАЭ 20-22 апреля: Канны, Франция
26-27 мая: Тиба, Япония
23-24 июня: Будапешт, Венгрия
25-26 августа: Казань, Россия
Сентябрь: уточняется
6-7 октября: Индианаполис, США Ноябрь: уточняется