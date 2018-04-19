Давид Юрченко: «Обиднее всего было за Погребняка»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко в интервью «СЭ» отметил, что не обращал внимания на выкрики с фанатской трибуны во время серии пенальти в полуфинале Кубка России против "Спартака" (1:1, 5:4 по пенальти).

— Как настраивались на серию одиннадцатиметровых?

— Я на нее вообще не настраивался. Думаю, по моему лицу все было видно — отбросил все эмоции и просто наслаждался моментом.

— Вам мешало то, что за спиной была фанатская трибуна «Спартака»?

— Я не первый год играю в премьер-лиге и на таких стадионах, при такой публике. Наоборот, это хорошо подстегивает, заводит. Да, оттуда кричат много непонятных и некрасивых вещей, но что поделать. Я не обращаю на это внимания, но обидно, что на трибунах сидят дети и наши родственники — им приходится все это слушать.

— Вам лично кричали что-то обидное?

— Я особо не вникал, но неприятнее и обиднее всего было, когда Пашка Погребняк получил травму, и с трибун неслось «Погребняк на букву Г»; мне кажется, это неправильно — вокруг дети, родня, а тут такое. ( Егор БЫЧКОВ

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