Силачи из Митина выступят на окружных соревнованиях по гиревому спорту

Команда Митина примет участие в финальных окружных соревнованиях по гиревому спорту. Состязания пройдут в рамках спартакиады «Спорт для всех» на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамика».

— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа Москвы, в составе которых могут быть мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Начало соревнований в 12.00. Напомним, ФОК «Динамика» располагается по адресу: 1-й Пехотный переулок, дом 8. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (903) 139-42-39. (ср)