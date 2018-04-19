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Силачи из Митина выступят на окружных соревнованиях по гиревому спорту
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Силачи из Митина выступят на окружных соревнованиях по гиревому спорту 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Команда Митина примет участие в финальных окружных соревнованиях по гиревому спорту. Состязания пройдут в рамках спартакиады «Спорт для всех» на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамика».
— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа Москвы, в составе которых могут быть мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Начало соревнований в 12.00. Напомним, ФОК «Динамика» располагается по адресу: 1-й Пехотный переулок, дом 8. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (903) 139-42-39. (ср)
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