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Молодежная палата Якиманки поучаствует в субботнике в Нескучном саду
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Молодежная палата Якиманки поучаствует в субботнике в Нескучном саду 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Члены Молодежной палаты района Якиманка поучаствуют в субботнике в Нескучном саду 21 апреля.
— От нас будет не меньше двух человек, мы с удовольствием присоединимся к общегородской уборке территорий, — отметила член Молодежной палаты Дарья Святенко.
Она пояснила, что сейчас в районной команде происходит ротация.
— Мы скоро выберем нового председателя и сформируем костяк из активистов, — пояснила молодой парламентарий.
Дарья Святенко рассказала, что членом команды может стать житель Москвы до 30 лет. При этом не важно, в каком районе человек прописан. Главное — активная жизненная позиция и готовность участвовать в жизни Якиманки. Подать заявку на вступление в Молодежную палату можно на сайте «Движок».
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