Молодежная палата Якиманки поучаствует в субботнике в Нескучном саду

Члены Молодежной палаты района Якиманка поучаствуют в субботнике в Нескучном саду 21 апреля.

— От нас будет не меньше двух человек, мы с удовольствием присоединимся к общегородской уборке территорий, — отметила член Молодежной палаты Дарья Святенко.

Она пояснила, что сейчас в районной команде происходит ротация.

— Мы скоро выберем нового председателя и сформируем костяк из активистов, — пояснила молодой парламентарий.

Дарья Святенко рассказала, что членом команды может стать житель Москвы до 30 лет. При этом не важно, в каком районе человек прописан. Главное — активная жизненная позиция и готовность участвовать в жизни Якиманки. Подать заявку на вступление в Молодежную палату можно на сайте «Движок».