Окружной конкурс социальных работников пройдет в Мещанском районе

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 25 апреля пройдет окружной конкурс социальных работников.

Его девиз в этом году: «Сто лет социальной работе».

— Конкурс разделен на два этапа. Первая часть — теория. Участники должны покажут знание нормативной базы и стандартов обслуживания получателей социальных услуг. Второй этап творческий. Сначала каждый участник выступит с приветственной речью. Конкурсанты расскажут о себе и своей работе. После этого они выступят с творческими номерами, — пояснила Елена Лиоли, заместитель директора ТЦСО «Мещанский».

В состязании поучаствуют десять человек из Центрального округа Москвы, которые стали победителями на районом этапе.

— Этот конкурс нужен для того, чтобы рассказать людям о том, кто такой социальный работник и чем он занимается, — добавила Елена Лиоли.

Мещанский район будет представлять Ирина Головина.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.