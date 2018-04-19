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Окружной конкурс социальных работников пройдет в Мещанском районе
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Окружной конкурс социальных работников пройдет в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 25 апреля пройдет окружной конкурс социальных работников.
Его девиз в этом году: «Сто лет социальной работе».
— Конкурс разделен на два этапа. Первая часть — теория. Участники должны покажут знание нормативной базы и стандартов обслуживания получателей социальных услуг. Второй этап творческий. Сначала каждый участник выступит с приветственной речью. Конкурсанты расскажут о себе и своей работе. После этого они выступят с творческими номерами, — пояснила Елена Лиоли, заместитель директора ТЦСО «Мещанский».
В состязании поучаствуют десять человек из Центрального округа Москвы, которые стали победителями на районом этапе.
— Этот конкурс нужен для того, чтобы рассказать людям о том, кто такой социальный работник и чем он занимается, — добавила Елена Лиоли.
Мещанский район будет представлять Ирина Головина.
Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.
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