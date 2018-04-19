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Фатальный промах Глушакова, красно-белый туман Карреры и обещание Хабиба сломать Конора
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Фатальный промах Глушакова, красно-белый туман Карреры и обещание Хабиба сломать Конора 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 19 апреля.
ПРОМАХ. Глушаков — это похороны "Спартак" вылетел из Кубка России, проиграв героическому «Тосно» в серии пенальти — свои попытки не реализовали Денис Глушаков и Фернанду. В финале турнира клуб из Ленинградской области встретится с курским «Авангардом».
ДЕБЮТ. Каррера: достать нож и стать диктатором В воскресенье «Спартак», уступив «Уралу», де-факто выбыл из чемпионской гонки, вчера — вылетел из Кубка России. Что-то пошло не так в самый ответственный момент. Дебютный и жгучий материал Михаила БОРЗЫКИНА в «СЭ».
МНЕНИЕ. Рабинер за Глушакова. Мужик и шакалы Болельщики «Спартака» сразу после игры собрались у клубного автобуса и, скандируя фамилию капитана команды Дениса Глушакова, требовали его выйти. Хавбек не вышел, а на его страницы фанаты устроили массовую атаку на футболиста. Игорь РАБИНЕР считает, что так поступать нельзя, нужно оставаться людьми.
ГЕРОЙ. Давид Юрченко: «Когда Глушаков не забил на 120-й минуте, подумал: „Не видать „Спартаку“ финала“ Вратарь „Тосно“ Давид Юрченко, безусловно, стал одним из главных героев команды. Во многом его вклад обеспечил клубу из Ленинградской области победу над „Спартаком“ на „Открытие Арене“. Утром после игры голкипер откровенно рассказал об игре и поведении фагнатов.
ЧЕМПИОН. »Конора будем ломать без тележки". Нурмагомедов настроен решительно Самый успешный российский боец смешанного стиля впервые после завоевания титула UFC публично выступил в Москве, рассказав о поражении футбольного «Спартака», встрече с Криштиану Роналду и желании подраться с Конором Макгрегором во дворе.
ШКОЛЬНИК. «Переводили Скроботова в атаку — и он решал исход матча». О Новом герое Петербурга рассказали его тренеры Накануне Илья Скроботов — 17-летний защитник "Зенита" — забил сверхважный победный гол в ворота «Динамо» (2:1) и позволил своему клубу продолжить борьбу за Лигу чемпионов. Сегодня собкоры «СЭ» в Санкт-Петербурге пообщались с тренерами игрока, они детально рассказали о парне, который на следующий день отправился в школу на уроки по математике и биологии.
ПАРАДОКС. В РФПЛ создали опасный прецедент. Может пострадать любая звезда лиги Странная ситуация сложилась вокруг дисквалификации игрока «СКА-Хабаровск» Кабутова. С этим нужно срочно что-то делать иначе могут быть запущены необратимые процессы.
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