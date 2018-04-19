Помощницу прокурора наказали за застрявшую пробку от шампанского

За бурное празднование профессионального праздника и легкомысленное использование соцсетей к дисциплинарной ответственности была привлечена помощница Печорского межрайонного прокурора Юлия Ишина в республике Коми.

Как удалось выяснить «КВ», поводом для разбирательства стало фото пробки от шампанского в потолке кабинета в прокуратуре . В разгар празднования 296-й годовщины органов прокуратуры юрист 1 класса Юлия Ишина и помощник Печорского природоохранного межрайонного прокурора Денис Музыкант решили поздравить своих коллег оригинальным способом — через мессенджер Viber. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

“Около 20 часов 12.01.2018 Ишиной Ю. С. в указанную группу направлены фотография застрявшей в потолке пробки от бутылки игристого вина с комментарием «праздник удался», «пробка шампанского в потолке», — говорится в приказе о привлечении к ответственности за нарушение требований Кодекса этики прокурорского работника от 4 марта. Размещение компрометирующего фото с пробкой, решили в надзорном ведомстве, «позволило участникам группы…по своему усмотрению без согласия и ведома отправителя…использовать данную информацию…в целях дискредитации прокурорских работников».

Кстати, после некрасивой истории Ишина, похоже, встала на путь исправления. Так, например, уже 30 марта Прокуратура республики Коми опубликовала в своем Инстаграме отчет о проведенном Дне лыжника. От прокуратуры в спортивных соревнованиях «Все на лыжи» участие приняла семья Ишиной — ее дочь и муж, который, кстати, является заместителем Печорского природоохранного межрайонного прокурора. «Семья Ишиных в упорной борьбе заняла третье место» — отчиталась о результатах Прокуратура Коми.

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