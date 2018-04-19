Giro E — дебютный сезон легендарной велогонки Giro D’Italia, в котором гонщики будут соревноваться на электровелосипедах. Для презентации новой гонки организаторы решили устроить в центре Рима (на том же месте, где прошла первая итальянская гонка Formula E-Prix) заезд-испытание между электромобилем Formula E и электровелосипедом. Звёздными гонщиками стали бывший пилот «Формулы 1» Джанкарло Физикелла и молодой велосипедист Джанни Москон. Фото: TAG Heuer Фото: TAG Heuer Фото: TAG Heuer Giro E — новый формат велогонки Giro D’Italia, созданный специально для велосипедистов-любителей, которые смогут проехать по той же трассе, что и профессионалы. Дебютный сезон Giro E стартует 8 мая в Катании (Сицилия) и пройдёт у подножия вулкана Этна. Статьи по теме TAG Heuer станет официальным хронометристом велогонки Джиро д’Италия 2018 5 причин пересесть на велосипед Как тренируются велосипедисты: 10 советов от победительницы Джиро д’Италия 2016 Самые интересные горные веломаршруты мира
Запись «TAG Heuer станет партнёром электровелогонки Giro E» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.