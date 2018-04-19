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CAS запретил Малуда выступать за сборную Французской Гвианы
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CAS запретил Малуда выступать за сборную Французской Гвианы 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию экс-игрока сборной Франции Флорана Малуда на решение КОНКАКАФ забретить ему выступать за национальную команду Французской Гвианы на Золотом кубке-2017, сообщапет пресс-служба организации.
В прошлом году Малуда провел три матча за Французскую Гвиану. Один из них — на Золотом кубке КОНКАКАФ против Гондураса. Перед этим организация запретила игроку выступать в составе команды, так как ранее он был заигран за сборную Франции.
Сборной Гвианы из-за этого было засчитано поражение со счетом 0:3, а Малуда получил дисквалификацию.
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