CAS запретил Малуда выступать за сборную Французской Гвианы

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию экс-игрока сборной Франции Флорана Малуда на решение КОНКАКАФ забретить ему выступать за национальную команду Французской Гвианы на Золотом кубке-2017, сообщапет пресс-служба организации.

В прошлом году Малуда провел три матча за Французскую Гвиану. Один из них — на Золотом кубке КОНКАКАФ против Гондураса. Перед этим организация запретила игроку выступать в составе команды, так как ранее он был заигран за сборную Франции.

Сборной Гвианы из-за этого было засчитано поражение со счетом 0:3, а Малуда получил дисквалификацию.