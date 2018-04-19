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Тренер российских акробатов увольняется и хочет вернуться в США
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Тренер российских акробатов увольняется и хочет вернуться в США 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине акробатика Дмитрий Кавунов покидает свой пост, хотя выступление команды в прошедшем олимпийском цикле на заседании тренерского совета было признано удовлетворительным.
Как стало известно «СЭ», специалист и федерация не смогли договориться о продлении контракта — Кавунову предложили условия, которые он счел неприемлемыми. 65-летний тренер работал с со сборной России по лыжной акробатике на протяжении двух олимпийских циклов — за это время Вероника Корсунова выиграла серебро ЧМ-2013 (первая медаль российских фристайлистов в олимпийских дисциплинах за 10 лет), Илья Буров взял бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, а его брат Максим стал в нынешнем сезоне обладателем малого Кубка мира.
Интересно, что в Россию Кавунов, воспитавший первую олимпийскую чемпионку по акробатике Лину Черязову из Узбекистана, приехал в 2010-м в качестве иностранного специалиста — после отъезда из Средней Азии, уроженцем которой является, он более 10 лет работал в Канаде и США. Российский паспорт Кавунов получил осенью 2014 года. Теперь, по всей видимости, он вернется за океан, где у него уже есть предложения.
В роли старшего тренера сборной его сменит Александр Понгильский — глава федерации фристайла Ярославской области, являющийся личным тренером братьев Буровых, а также Павла Кротова, Любови и Станислава Никитиных. В ближайшее время он определится с составом своего штаба. (Антон БАБОШИН)
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