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Названы самые спортивные города Свердловской области
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Названы самые спортивные города Свердловской области 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 19 апреля, на заседании областного правительства были названы самые спортивные города Свердловской области.
В их число вошли: Арамиль, Волчанск, Березовский, Заречный и Камышлов. В этих городах наиболее значительно развита физическая культура: численность занимающихся спортом превысила плановые показатели 2020 года.
В Министерстве информационной политики рассказали, что за 2017 год в Свердловской области были построены и отремонтированы 77 спортивных сооружений, а число любителей спорта возросло до 1,5 млн человек.
В прошлом году на развитие спорта в области было выделено 11,4 млрд рублей, а на массовый спорт — 6,2 млрд
По итогам заседания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил расширить сети спортивных площадок в шаговой доступности от домов, а также обеспечить высокие темпы внедрения комплекса ГТО (Готов к труду и обороне (ГТО) — разрабатываемая программная и нормативная основа физического воспитания населения России).
Фото: setwalls.ru.
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