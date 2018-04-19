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Радио «Звезда» начало вещание в Ижевске на частоте 98,5 FM
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Радио «Звезда» начало вещание в Ижевске на частоте 98,5 FM 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Радиостанция «Звезда» существует с 2005 года. Она принадлежит центральной телерадиостудии Министерства обороны.
Радио «Звезда» зазвучало ещt в одном городе России — Ижевске. В столице Удмуртии теперь можно услышать познавательные программы, многие из которых стали лауреатами различных конкурсов средств массовой информации.
Среди таких программ — «Исторические заметки», «Сто событий, которые изменили Россию», «Теперь буду знать», «Моя Россия. Радиопутешествие», «История награды» и многие другие.
Вечером и ночью в эфире радио «Звезда» чтение книг — об истории, путешествиях, а также русская и мировая классика.
Радиостанция «Звезда» существует с 2005 года. Она принадлежит центральной телерадиостудии Министерства обороны. Ее вещание охватывает практически всю территорию России.
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