Радио «Звезда» начало вещание в Ижевске на частоте 98,5 FM

Радиостанция «Звезда» существует с 2005 года. Она принадлежит центральной телерадиостудии Министерства обороны

Радио «Звезда» зазвучало ещt в одном городе России — Ижевске. В столице Удмуртии теперь можно услышать познавательные программы, многие из которых стали лауреатами различных конкурсов средств массовой информации.

Среди таких программ — «Исторические заметки», «Сто событий, которые изменили Россию», «Теперь буду знать», «Моя Россия. Радиопутешествие», «История награды» и многие другие.

Вечером и ночью в эфире радио «Звезда» чтение книг — об истории, путешествиях, а также русская и мировая классика.

Радиостанция «Звезда» существует с 2005 года. Она принадлежит центральной телерадиостудии Министерства обороны. Ее вещание охватывает практически всю территорию России.