Ещё
Расул Назиров стал двукратным чемпионом России по настольному теннису
Далее:
Читайте также:
Ещё

Расул Назиров стал двукратным чемпионом России по настольному теннису 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Расул Назиров второй год подряд становится лучшим теннисистом чемпионата России среди спортсменов-колясочников.
Всероссийские соревнования, на которых успешно выступил воспитанник махачкалинской спортивной школы имени Магомедсалиха Гусаева проходят с 16-20 апреля в городе Алексин Тульской области.
«Расул не отдал соперникам ни одной партии во всех шести проведенных играх. Среди поверженных им соперников — многократный чемпион России, чемпион мира, экс-депутат Госдумы Сергей Поддубный. Эта победа позволит Расулу стать основным кандидатом в сборную России для участия в Паралимпийских играх», — прокомментировал победу спортсмена его тренер, руководитель дагестанской федерации настольного тенниса Константин Аванесов.
Он также добавил, что Расул вместе с партнером по дагестанской сборной Сулайбаном Нурбагомедовым продолжает выступление на чемпионате России в командных соревнованиях.
«Расул и Сулайбан уже добились, чтобы сборная Дагестана вошла в число 6 лучших команд чемпионата, ждем их дальнейшего выступления», — отметил Аванесов.
В послужном списке Расула Назирова на чемпионатах России помимо двух золотых медалей значатся также 4 серебряные награды. Он вошел в историю дагестанского спорта как первый спортсмен-колясочник, добившийся звания мастера спорта России в игровых видах спорта.
Mirmol.ru: последние новости
Чистый пляж – чистая совесть. Квест «Чистые игры» пройдет на махачкалинском пляже В Дагестан вернулись борцы-триумфаторы молодежного чемпионата России Болельщики бесплатно смогут посетить матч «Анжи» с «Уралом»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз64
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним120
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию3
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение