Расул Назиров стал двукратным чемпионом России по настольному теннису

Расул Назиров второй год подряд становится лучшим теннисистом чемпионата России среди спортсменов-колясочников.

Всероссийские соревнования, на которых успешно выступил воспитанник махачкалинской спортивной школы имени Магомедсалиха Гусаева проходят с 16-20 апреля в городе Алексин Тульской области.

«Расул не отдал соперникам ни одной партии во всех шести проведенных играх. Среди поверженных им соперников — многократный чемпион России, чемпион мира, экс-депутат Госдумы Сергей Поддубный . Эта победа позволит Расулу стать основным кандидатом в сборную России для участия в Паралимпийских играх», — прокомментировал победу спортсмена его тренер, руководитель дагестанской федерации настольного тенниса Константин Аванесов.

Он также добавил, что Расул вместе с партнером по дагестанской сборной Сулайбаном Нурбагомедовым продолжает выступление на чемпионате России в командных соревнованиях.

«Расул и Сулайбан уже добились, чтобы сборная Дагестана вошла в число 6 лучших команд чемпионата, ждем их дальнейшего выступления», — отметил Аванесов.

В послужном списке Расула Назирова на чемпионатах России помимо двух золотых медалей значатся также 4 серебряные награды. Он вошел в историю дагестанского спорта как первый спортсмен-колясочник, добившийся звания мастера спорта России в игровых видах спорта.