Соревнование по жульбаку пройдет в Рязановском

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Открытие соревнования по жульбаку планируется провести 27 апреля в поселении Рязановское.

Первенство пройдет в Спортивном комплексе «Пересвет».

— Участники смогут проверить свои способности в увлекательном соревновании по жульбаку. Выступят спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, — сообщила директор Спортивного клуба «Десна» поселения Ряззановское Наталья Сибирякина

Жульбак представляет собой настольную деревянную игру. Суть спортивного состязания заключается в соревновании по методичному закидыванию специальных шайб в лузы на доске. По итогам игры победу одержит участник, набравший наибольшее количество очков.