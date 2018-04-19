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Соревнование по жульбаку пройдет в Рязановском
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Соревнование по жульбаку пройдет в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Открытие соревнования по жульбаку планируется провести 27 апреля в поселении Рязановское.
Первенство пройдет в Спортивном комплексе «Пересвет».
— Участники смогут проверить свои способности в увлекательном соревновании по жульбаку. Выступят спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, — сообщила директор Спортивного клуба «Десна» поселения Ряззановское Наталья Сибирякина.
Жульбак представляет собой настольную деревянную игру. Суть спортивного состязания заключается в соревновании по методичному закидыванию специальных шайб в лузы на доске. По итогам игры победу одержит участник, набравший наибольшее количество очков.
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