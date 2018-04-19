Традиционная парусная регата пройдёт в Останкине в мае

Традиционная парусная регата с гонками флота и эстафетой, посвященная Дню Победы, пройдёт в Останкине. Об этом стало известно на встрече руководства района с жителями 18 апреля.

Юные яхтсмены от семи до 15 лет будут соревноваться на Дворцовом пруду 12 мая. Для многих из них состязания станут первой официальной регата в их парусной биографии.

Напомним, впервые детская парусная регата проводилась в День Победы 9 мая 1974 года. В этом году соревнования яхтсменов состоятся в девятнадцатый раз. По традиции, свои победы в гонке спортсмены посвящают памяти воинов и тружеников тыла. (иб)