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Традиционная парусная регата пройдёт в Останкине в мае
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Традиционная парусная регата пройдёт в Останкине в мае 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Традиционная парусная регата с гонками флота и эстафетой, посвященная Дню Победы, пройдёт в Останкине. Об этом стало известно на встрече руководства района с жителями 18 апреля.
Юные яхтсмены от семи до 15 лет будут соревноваться на Дворцовом пруду 12 мая. Для многих из них состязания станут первой официальной регата в их парусной биографии.
Напомним, впервые детская парусная регата проводилась в День Победы 9 мая 1974 года. В этом году соревнования яхтсменов состоятся в девятнадцатый раз. По традиции, свои победы в гонке спортсмены посвящают памяти воинов и тружеников тыла. (иб)
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