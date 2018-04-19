«Трудовые резервы» займутся развитием инновационных видов спорта

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Всероссийское физкультурно— спортивное общество «Трудовые резервы» займется развитием инновационных видов спорта, одним из первых мероприятий станет гонка дронов в Москве. Об этом сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме президент общества Илья Галаев.

"Помимо основных видов спорта, мы запускаем серию инновационных видов спорта, например, гонки дронов. Мы хотим благодаря нашим предприятиям промышленности, организовать некий интересный рынок этого спорта. На предприятиях, которые станут членами общества, будут самостоятельно изготавливать эти модели", — сказал он.

По словам Галаева, испытание гонкой дроны пройдут в августе 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве. «Участники — профессиональные гонщики, они надевают очки виртуальной реальности, управляют дронами, пролетают через светящиеся рамки, все это выглядит динамично и красочно», — отметил президент общества.

Кроме этого, «Трудовые резервы» планируют развивать спортивный туризм, также уже проводятся соревнования по различным видам спорта — от футбола до скалолазания. «Это будет вовлекать в спорт целые семьи», — отметил Галаев.

Воссозданием «Трудовых резервов» занимается фонд «Спорт» при поддержке "Ростеха" . Деятельность общества направлена на массовое вовлечение работников предприятий и членов их семей в регулярные занятия физкультурой и спортом, а также на организацию корпоративных соревнований. Всесоюзное добровольное спортивное общество «Трудовые резервы» существовало с 1943 года. В октябре 1992 года его деятельность была прекращена.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.