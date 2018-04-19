Команда пловцов Чертанова Северного заняла первое место на окружных соревнованиях

Команда района Чертаново Северное завоевала золото на окружном этапе Спартакиады «Мир равных возможностей» по плаванию (спорт глухих), который прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Медынский» во вторник, 17 апреля.

Участниками соревнований стали жители Южного округа с нарушением слуха. Всего на окружном этапе выступили 70 человек. Отметим, что к участию допускались те, кто занимается плаванием не менее одного года. Итоги подводились как в командном зачете, так и в личном.

— По итогам Спартакиады в общекомандном зачете первое место заняли жители из района Чертаново Северное. Серебро завоевали спортсмены Зябликова, а на третьем месте оказалась команда Нагатино-Садовников. Мы также провели заплывы и для спортсменов других категорий заболеваний. Но в них не подводились итоги, — сообщила нашему изданию представитель Центра физической культуры и спорта ЮАО Мария Писарева.

Фото: Центр Физической Культуры и Спорта ЮАО г. Москвы

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/19/40112/