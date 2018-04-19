Ещё
Команда пловцов Чертанова Северного заняла первое место на окружных соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда пловцов Чертанова Северного заняла первое место на окружных соревнованиях 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда района Чертаново Северное завоевала золото на окружном этапе Спартакиады «Мир равных возможностей» по плаванию (спорт глухих), который прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Медынский» во вторник, 17 апреля.
Участниками соревнований стали жители Южного округа с нарушением слуха. Всего на окружном этапе выступили 70 человек. Отметим, что к участию допускались те, кто занимается плаванием не менее одного года. Итоги подводились как в командном зачете, так и в личном.
— По итогам Спартакиады в общекомандном зачете первое место заняли жители из района Чертаново Северное. Серебро завоевали спортсмены Зябликова, а на третьем месте оказалась команда Нагатино-Садовников. Мы также провели заплывы и для спортсменов других категорий заболеваний. Но в них не подводились итоги, — сообщила нашему изданию представитель Центра физической культуры и спорта ЮАО Мария Писарева.
Фото: Центр Физической Культуры и Спорта ЮАО г. Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/19/40112/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Юбилейный концерт ансамбля «Хабиби» состоится в центре «Северное Чертаново» Молодежные команды «Чертаново» и «Строгино» встретились на «Арене Чертаново» Воспитанники клуба «Горизонт» почувствовали себя космонавтами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз85
Россияне уничтожили французов на ЧМ15
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним121
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию4
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение