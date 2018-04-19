Как девочка из небогатой русской семьи зарабатала миллионы

Сегодня день рождения Марии Шараповой . Это повод подумать о том, что мир устроен целесообразно и умноженный на прилежание талант всегда пробьет себе дорогу, а способности будут вознаграждены по заслугам. Девочка из небогатой русской семьи, у которой не было лишних денег, в раннем детстве продемонстрировала феноменальные способности к теннису — и ради нее отец перебрался с семьей в США, мыл посуду и копил, чтобы отдать ее в теннисную академию Ника Боллетьери.

Успех пришел к ней рано, и мы наблюдали за тем, как скромная девушка превращается в спортивную звезду мирового уровня. Шарапова появилась на обложках гламурных журналов, стала хозяйкой кондитерского бренда, ей начали приписывать то один, то другой роман.

А еще она пример большой жизненной стойкости. Шарапова вышла на корт после травмы плеча и операции, и начала заново учиться соразмерять силу удара. Она поднялась после истории с мельдонием: выдержала сильнейший психологический прессинг и вернулась в большой спорт.

Талант, красота и жизненная сила редко уживаются в одном человеке, но Шараповой в этом отношении повезло. А для всех нас ее судьба пример того, что мир устроен правильно и талант всегда пробьет себе дорогу.