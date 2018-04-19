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Матерацци: «Надеюсь, Икарди поднимет над головой несколько трофеев с „Интером“»
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Матерацци: «Надеюсь, Икарди поднимет над головой несколько трофеев с „Интером“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший футболист «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци надеется, что Мауро Икарди в будущем поднимет над головой несколько трофеев с «нерадзурри».
”Фаворит в борьбе за место в Лиге чемпионов в Серии А? «Интер». Вернуться в ЛЧ — очень важно для клуба, но очень сложно повторять подвиг «Лацио» в матче с «Фиорентиной», (римляне победили «фиалок» со счетом 4:3 — прим. ред).
”Икарди? Я могу только надеяться, что он поднимет над головой несколько трофеев с «Интером». За то, что он уже сделал, он заслуживает только похвалы и уважения”, — сказал итальянец.
В текущем сезоне Серии А Мауро Икарди забил 25 мячей в 29 матчах за «Интер».
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