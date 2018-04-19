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Легенда хоккея Вячеслав Фетисов отмечает юбилей
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Легенда хоккея Вячеслав Фетисов отмечает юбилей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Прославленному советскому хоккеисту и тренеру Вячеславу Фетисову 20 апреля исполняется 60 лет. Именинника с днем рождения поздравил его коллега по команде, заслуженный тренер России Борис Михайлов.
— Несколько сезонов в ЦСКА вы играли с Вячеславом Фетисовым в одной команде. Расскажите, как это было.
— Я был в основном составе, когда его перевели из молодежной команды. Простой, скромный парень, он сразу влился в коллектив. Было видно, что у Фетисова есть хорошие игровые задатки, чтобы стать отличным хоккеистом. Когда я завершал карьеру, он уже был на ведущих ролях в первом звене ЦСКА.
— Какими главными игровыми качествами обладал Фетисов?
— У Фетисова прекрасная техника, отличный бросок, умение отдать точную, удобную передачу на партнера. Он очень работоспособный человек, постоянно трудился над повышением своего мастерства. В будущем команда выбрала его капитаном. Это было абсолютно заслуженное решение. Чувствовалось, что Фетисов — лидер на льду. Стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира удается не каждому. Он очень разносторонний спортсмен и талантливый человек. Хочу через вашу газету поздравить Вячеслава Александровича с днем рождения и пожелать ему творческих успехов. Надеюсь, он продолжит плодотворно трудиться на благо российского спорта.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ ЮБИЛЯРА
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