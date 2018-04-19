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Очередной раунд российско-японского стратегического диалога состоится до конца 2018 года
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Очередной раунд российско-японского стратегического диалога состоится до конца 2018 года
ТАСС
1 час назад
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Очередной раунд российско-японского стратегического диалога пройдет в Японии до конца 2018 года —
МИД РФ
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