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Александр Гришин возглавил юрмальский «Спартак»
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Александр Гришин возглавил юрмальский «Спартак» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Бывший футболист ЦСКА и экс-главный тренер юношеской сборной России U17 Александр Гришин назначен главным тренером юрмальского «Спартака». Уже завтра 46-летний специалист начнет работать с командой. Об этом сообщил владелец «Спартака» Марко Трабукки.
«Александр Гришин в пятницу приступит к обязанностям главного тренера «Спартака». Руководивший командой ранее Самвел Бабаян занял пост технического директора клуба, и именно он выбрал Гришина на пост главного тренера. С приходом нового специалиста мы связываем надежду на успешное выступление в новом еврокубковом сезоне», — сообщил Трабукки в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.
После трех туров юрмальский «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Латвии с 6 очками в активе.
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