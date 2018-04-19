Александр Гришин возглавил юрмальский «Спартак» 

Бывший футболист ЦСКА и экс-главный тренер юношеской сборной России U17 Александр Гришин назначен главным тренером юрмальского «Спартака». Уже завтра 46-летний специалист начнет работать с командой. Об этом сообщил владелец «Спартака» Марко Трабукки.
«Александр Гришин в пятницу приступит к обязанностям главного тренера «Спартака». Руководивший командой ранее Самвел Бабаян занял пост технического директора клуба, и именно он выбрал Гришина на пост главного тренера. С приходом нового специалиста мы связываем надежду на успешное выступление в новом еврокубковом сезоне», — сообщил Трабукки в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.
После трех туров юрмальский «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Латвии с 6 очками в активе.