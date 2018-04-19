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Гришин: я возглавил юрмальский «Спартак»
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Гришин: я возглавил юрмальский «Спартак» 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин возглавил юрмальский «Спартак».
«Я возглавил юрмальский «Спартак», контракт пока не подписан правда, но нахожусь я в Латвии. Я знал об этом предложении. В последний момент мы переговорили, и я решил, что пора пробовать начинать работать со взрослой командой. Хотел я работать в ЦСКА, но придётся работать в «Спартаке» теперь. Но что делать? Это было неединственный вариант продолжения моей карьеры. Но как только Марко Трабукки мне позвонил, я сразу согласился.
Цели у меня побеждать, воспитывать хороших ребят. Тем более команда играет во взрослой Лиге чемпионов. Это для меня большой вызов. Будем работать, как сможем, а там посмотрим, на сколько нас хватит. Хочется помочь ребятам и руководству команды. Дали работу, за что им спасибо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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