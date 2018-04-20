Российские хоккеисты проиграли шведам в первом матче Воробьева

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апреля. / ТАСС /. Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира уступила в вынесенном матче Чешских хоккейных игр команде Швеции со счетом 1:2. Игра в Ярославле стала дебютной для Ильи Воробьева в качестве и. о. главного тренера.

В Ярославле уже можно было рассмотреть очертания состава, который отправится на мировое первенство в Данию. Команду усилили пять игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), из которых самый именитый — Евгений Дадонов , а также восемь олимпийских чемпионов Пхёнчхана. Планировалось участие в чешском этапе Евротура и Павла Дацюка, однако он остался готовиться на базе в Новогорске, 39-летний форвард в Ярославле не сыграл и пропустит два оставшихся матча в Пардубице.

Игра со шведами стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов. Тот же Алексей Бывальцев оказался в первом звене вместе с Дадоновым и Никитой Гусевым . Не основной состав был и у шведов. Всего двое игроков из НХЛ, четверо — из Континентальной хоккейной лиги.

Скандинавская команда после приезда в Ярославль почтила память игроков команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, в том числе своего соотечественника, вратаря Стефана Лива. Шведы возложили корзину цветов к памятнику и побывали на кладбище.

Ошибки нивелировали преимущество в мастерстве

В последний раз в Ярославле матчи сборной проходили весной 2012 года, когда подопечные Зинэтулы Билялетдинова в рамках Евровызова дважды обыграли словаков. В тот год россияне стали чемпионами мира. Ярославцы соскучились по национальной команде: все билеты, распространявшиеся не через кассы «Арены-2000», а в интернете, были раскуплены еще три дня назад.

Игра началась с символического вбрасывания, которое произвели губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и легенда отечественного тренерского цеха Владимир Юрзинов . Россияне пропустили первыми, позволив в стартовом периоде отличиться Патрику Закриссону . Вторую 20-минутку хозяева провели мощнее, заставляя соперника удаляться, и реализовали большинство. Отличился Дадонов, который выполнял капитанские функции.

Третий период начался с неожиданного гола скандинавов, когда один из игроков гостей подставил клюшку под бросок. Штурма у россиян не получилось — помешал ряд удалений, который не позволил прибрать инициативу к своим рукам. Поэтому результат игры не изменился.

"Главная проблема — не надо делать своих ошибок на таком уровне, с этого все начинается. Мастерство есть мастерство, но своих ошибок делать нельзя", — заключил после матча Илья Воробьев. Также тренер рассказал, что надеется на скорейшую адаптацию игроков из НХЛ. В частности, в Ярославле не играл одноклубник Дадонова по «Флориде» Максим Мамин

Теперь россияне переберутся в чешский Пардубице, где 21 и 22 апреля сыграют соответственно с финнами и шведами.