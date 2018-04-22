Воробьев начал руководство сборной России по хоккею с трех поражений на Евротуре

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 22 апреля. / ТАСС /. Сборная России потерпела три поражения в рамках Чешских хоккейных игр и заняла последнее место на турнире. Этот турнир стал дебютным для Ильи Воробьева в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

В середине апреля президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объявил, что проработавший четыре года с главной командой страны Олег Знарок покидает свой пост. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Илья Воробьев, входивший в штаб сборной России с 2016 года. Также было анонсировано, что именно Илья Петрович повезет российскую команду на чемпионат мира в Дании. Поэтому матчи чешского этапа Евротура должны были стать первой проверкой для нового главного тренера национальной команды.

Никита Сошников, Павел Бучневич, Максим Мамин и Стартовая игра Чешских хоккейных игр для россиян стала выносной — встреча против команды Швеции прошла в Ярославле. Состав российской сборной усилили пять игроков Национальной хоккейной лиги ( Евгений Дадонов Антон Слепышев ), а также восемь олимпийских чемпионов Пхёнчхана. Планировалось участие в чешском этапе Евротура и Павла Дацюка, однако тренерский штаб посчитал нужным оставить 39-летнего форварда готовиться на базе в подмосковном Новогорске.

В матче со шведами у россиян мало что получалось. Можно было выделить игру первого звена команды в составе Дадонова, Никиты Гусева Алексея Бывальцева . Также на хорошем уровне встречу провел голкипер россиян Игорь Шестеркин . Но его уверенная игра не уберегла россиян от поражения со счетом 1:2.

На следующий день российская команда переехала в чешский Пардубице, где должны были пройти два оставшихся матча турнира. Перед встречей с финнами Воробьев перетасовал сочетания, оставив в неприкосновенности лишь тройку Бывальцева, которая вновь сумела отличиться — шайбу на свой счет в начале игры записал Гусев. Во втором периоде россияне стали чаще удаляться, чем воспользовались финны, сравняв счет в большинстве. В третьем периоде обе команды действовали осторожно, но все решила ошибка российских защитников, которая стоила команде гола и проигранного матча (1:2).

Чехи ломают традиции

Несмотря на неутешительные результаты первых двух матчей, россияне были в праве рассчитывать на успех в заключительной игре чешского этапа против хозяев турнира. Российская сборная в последние годы удачно играет против чехов. В семи предыдущих официальных играх россияне неизменно выигрывали, а последнее поражение от сборной Чехии датировано маем 2016 года, когда россияне уступили в игре домашнего чемпионата мира.

Впервые на турнире место в воротах сборной России занял олимпийский чемпион Василий Кошечкин . Воробьев вновь до неузнаваемости изменил сочетания звеньев, в том числе и первого, к которому было меньше всего претензий. Гусев и Дадонов остались в запасе, а компанию Бывальцеву составили Павел Бучневич и Дмитрий Кагарлицкий . Капитаном вместо Дадонова был назначен Антон Белов

Чехи же были настроены сломать неприятную для себя традицию, о чем накануне игры рассказал хоккеист команды Роман Горак . По словам форварда, для победы чешской сборной было необходимо дисциплинированно сыграть в обороне и использовать свои шансы при игре в большинстве. Также большую помощь должна была оказать поддержка чешских болельщиков, которые традиционно битком заполняют «Типспорт— Арену» на играх своей национальной команды.

План подопечных Йозефа Яндача , который в следующем сезоне возглавит магнитогорский «Металлург», начал работать уже в первом периоде. Хозяева открыли счет на 9-й минуте, реализовав первое большинство в матче. Россияне пытались отыграться, имея несколько неплохих моментов, но чехи пытались вывести из равновесия соперника, постоянно провоцируя игроков российской команды на потасовки. В качестве основных «мишеней» своих провокаций чехи выбрали Сошникова, Мамина и Виктора Тихонова

Пережив несколько конфликтов, встреча перетекла во второй период, на первой минуте которого сборная Чехии воспользовалась ошибкой российской защиты. Белов неудачно выбросил шайбу вдоль борта, где ее перехватил Давид Томашек и отдал Давиду Штястны, который удвоил преимущество своей команды.

В заключительном отрезке матча попытки россиян изменить ход матча увенчались успехом на 50-й минуте, когда большинство реализовал Алексей Кручинин , добив шайбу после броска Мамина. Но на большее хоккеистов сборной России не хватило, матч завершился победой чехов, которые также стали победителями домашнего этапа Евротура.

Повторение антирекорда

После игры Воробьев отметил, что сборная России провела с чехами неплохой матч. «Но с такой реализацией моментов здесь делать нечего, — подчеркнул он. — Свою роль сыграла усталость. Пара тренировок всего, долгое время не катались, это комбинация факторов».

По словам специалиста, говорить о сочетаниях звеньев сборной пока рано. «Состав экспериментальный, мы просматриваем игроков. Пока рано говорить о поездке на чемпионат мира, у нас еще этап Евротура», — сказал Воробьев, добавив, что вратарь Василий Кошечкин отыграл с чехами «нормально».

Не самое лучшее начало получилось для Воробьева на новом посту — три поражения в трех стартовых матчах. Воробьев повторил антирекорд Владимира Васильева , который начал работу с главной командой страны с трех поражений кряду на Кубке Прагобанка в 1995 году. После этого у Васильева случилось еще две ничьи. Также неудачным стал старт в качестве главного тренера сборной России у Зинэтулы Билялетдинова в 2004 году, тогда его подопечные не могли выиграть три встречи подряд, потерпев одно поражение и дважды сыграв вничью.

Следующим турниром станет для российской сборной шведский этап Евротура, который пройдет на следующей неделе. Скорее всего, у Воробьева будет больше вариантов выбора игроков, поскольку в его распоряжении могут оказаться хоккеисты ЦСКА и «Ак Барса», которые завершили свое противостояние в Кубке Гагарина в воскресенье. Также в ближайшее время в расположение национальной команды могут прибыть игроки из команд Национальной хоккейной лиги, чьи клубы не преодолеют первый раунд Кубка Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в Дании с 4 по 20 мая.