По деревне Башкирии гулял страус

В деревне Юматово в Уфимском районе Башкирии местные жители встретили на улице страуса. Птица гуляла как ни в чем не бывало по грязи и снегу, наслаждаясь весенней прохладой.

Двухметровая птица очень испугала местного жителя, который проезжал по деревне вечером. Мужчина отправил фотографию в соцсети с вопросом, опасны ли страусы. Пользователи соцсетей сообщили, что птицы пугливы, а именно эта особь могла сбежать с расположенной неподалеку страусиной фермы.

— Хозяина поблизости не было, не знаю, домашний ли это страус или откуда-то сбежал. Людей он явно не боялся, — рассказал Ufa1 очевидец.

Пользователи соцсетей также предупредили, что птица может разозлиться, если почует неладное, и броситься в атаку, но о нападениях на людей в этом районе сообщений пока не поступало. Ufa1 выясняет подробности.