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По деревне Башкирии гулял страус
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По деревне Башкирии гулял страус 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В деревне Юматово в Уфимском районе Башкирии местные жители встретили на улице страуса. Птица гуляла как ни в чем не бывало по грязи и снегу, наслаждаясь весенней прохладой.
Двухметровая птица очень испугала местного жителя, который проезжал по деревне вечером. Мужчина отправил фотографию в соцсети с вопросом, опасны ли страусы. Пользователи соцсетей сообщили, что птицы пугливы, а именно эта особь могла сбежать с расположенной неподалеку страусиной фермы.
— Хозяина поблизости не было, не знаю, домашний ли это страус или откуда-то сбежал. Людей он явно не боялся, — рассказал Ufa1 очевидец.
Пользователи соцсетей также предупредили, что птица может разозлиться, если почует неладное, и броситься в атаку, но о нападениях на людей в этом районе сообщений пока не поступало. Ufa1 выясняет подробности.
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