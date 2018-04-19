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Вратарь «Спартака» провел мастер-класс для юных жителей Сокола
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Вратарь «Спартака» провел мастер-класс для юных жителей Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Вратарь дублирующего состава московской футбольной команды «Спартак» Даниил Ярусов дал мастер-класс в Центре социальной помощи семье и детям на Соколе. Об этом сообщили организаторы.
— Над предложением провести для наших ребят мастер-класс Даниил даже не раздумывал, согласился сразу, как выяснилось уже в общении — сделал это с огромным удовольствием. Полтора часа пролетели, как перерыв между таймами. Ребята не хотели отпускать нашего гостя: уж очень понравился Даниил «соколятам», — поделился один из устроителей встречи.
По завершении мастер-класса гостей ждала автограф-сессия и совместные фотографии со спортсменом. (ео)
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