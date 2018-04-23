Поль Погба: «Не задумываюсь о трансферах и тому подобном»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сказал, что у него нет конфликтов с главным тренером команды Жозе Моуринью. Хавбек отметил, что сейчас он сосредоточен на выступлениях за клуб, после чего переключится на мысли об играх за сборную Франции на чемпионате мира-2018.

Тони Крооса. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что португалец готов выставить хавбека на трансфер, купив летом вместо него полузащитника "Реала"

— Он тренер и он принимает решения, — цитирует Canal + Погба. — Я — игрок. Я принимаю это и должен нести ответственность на поле. Когда Моуринью принимает решения, тебе надо принять их.

Сейчас я в «Манчестер Юнайтед» и думаю только о том, что есть на данный момент. Мы вышли в финал Кубка Англии, потом меня ждет чемпионат мира. Я не задумываюсь о трансферах и тому подобном.