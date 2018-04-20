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Двое малайзийцев отправились на мотоциклах в Москву на чемпионат мира по футболу
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Двое малайзийцев отправились на мотоциклах в Москву на чемпионат мира по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
СИНГАПУР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Двое представителей малайзийского мотоклуба отправились в Россию, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу. Как рассказали ТАСС представители посольства РФ в Куала-Лумпуре, это первое подобное путешествие в истории страны.
Символическую отмашку 60-дневного мотопробега дал посол России в Малайзии Валерий Ермолов.
Малайзийцам Утаякумару и Муругану на двух байках Harley-Davidson предстоит преодолеть более 16 тыс. км. Их маршрут пройдет через Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Китай, Монголию, и уже затем они пересекут российскую границу. Конечным пунктом их путешествия станет Москва, куда они намерены прибыть непосредственно к первому матчу чемпионата мира по футболу.
Молодые люди уже совершали длительные мотопутешествия, например, в прошлом году благополучно добрались до столицы Непала Катманду. Правда, нынешний заезд, как признались сами участники, «станет во много раз тяжелее всех предыдущих». В то же время они уверены, что смогут благополучно добраться до российской столицы и переписать новый национальный рекорд по протяженности мотопутешествия.
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