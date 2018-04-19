Пройти «Спартак» и умереть? УЕФА может отцепить финалистов Кубка России

ПУТЕВКА В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Путевку в групповой раунд Лиги Европы получает клуб, ставший обладателем Кубка России. Для того, чтобы заявиться в Лигу Европы обладателю Кубка потребуется получить лицензию УЕФА . Если победитель такую лицензию не получает, право заявиться вместо него переходит к клубу, занявшему шестое место в чемпионате России (при условии получения лицензии; если ее нет, путевка переходит к седьмой команде и далее в соответствии с итоговой таблицей РФПЛ).

СТАДИОН

Для всех клубов, ранее не представленных в еврокубках, УЕФА предусмотрена процедура лицензирования стадиона соответствующей комиссией Союза. В том случае, если стадион клуба не соответствует требованиям УЕФА, клуб сможет заявить любую другую арену, с которой сможет договориться. После ЧМ-2018 в России будет множество вариантов. После финала Кубка России его победитель подаст соответствующую заявку в УЕФА, и уже в мае этот вопрос должен быть решен.

ФИНАНСОВЫЙ ФЭЙР-ПЛЭЙ

УЕФА начинает следить за соблюдением клубом правил финансового фэйр-плэй только после того, как он попадает в систему УЕФА. С этого момента за ними специализированная комиссия УЕФА будет следить за тем, чтобы в клубе не было финансового перекоса. Никакие дополнительные финансовые гарантии для участия в Лиге Европы не требуются.

В среду вечером «Тосно» из ленинградской области, стоящий на вылет в премьер-лиге, во второй раз в своей истории выбил из розыгрыша Кубка России московский «Спартак» . Параллельно курский «Авангард», еще в прошлом сезоне игравший во второй лиге, победил ярославский «Шинник». Теперь эти команды встретятся в финале.

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Для них это — главный матч в истории. Для остальной России — финал Кубка страны с самым низким статусом за все время проведения турнира. Для мира… Да-да, не удивляйтесь, эта игра имеет международное значение. Так вот, для мира это значит, что одна из команд, либо «Тосно», либо «Авангард» станет обладателем Кубка и автоматически попадет в групповую стадию Лиги Европы. Но это еще не точно.

Как так? Все просто — к участникам групповой стадии Лиги Европы применяются жесткие требования, соответствовать которым может далеко не каждая команда премьер-лиги, не говоря уже о клубе, который еще недавно играл в самой низшей профессиональной лиге отечественного футбола.

Правда, главные вопросы могут возникнуть как раз не к «Авангарду», а к «Тосно». Все мы прекрасно помним, как 3 февраля футболисты этого клуба устраивали забастовку и отказывались выходить на тренировку из-за задержек по зарплате. Тогда, кстати, из-за бастующих футболистов у «Тосно» сорвался товарищеский матч. Удивительно, но играть тогда «Тосно» должен был именно с курским «Авангардом».

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С тех пор прошло достаточно времени и по официальной информации «Тосно» вроде даже погасил все долги по зарплатам. В любом случае это выясниться, когда клубу потребуется получать специальную лицензию для участия в еврокубках от Российского футбольного союза . Напомним, что РФС так едва не отцепил от Лиги Европы победителя Кубка России сезона 2013/14 «Ростов». Южанам до последнего не предоставляли лицензию и только в суде команде удалось доказать свою правоту.

Но и у «Авангарда» не все в порядке. свои домашние встречи клуб проводит на стадионе «Трудовые резервы». Арена выглядит опрятно, но по многим параметрам пока не соответствует требованиям, которые предъявляет УЕФА к стадионам клубов-участников групповой стадии Лиги Европы. Арена должна быть сертифицирована, как стадион 4 категории.

Решить подобную проблему, правда, не так сложно. Достаточно просто подыскать поблизости стадион, который отвечает требованиям УЕФА. Однако будет печально, если куряне так и не смогут у себя в городе увидеть праздник футбола под названием Лига Европы, даже если их клуб выиграет Кубок страны.