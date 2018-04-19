Генеральному директору «Титановой долины» снова продлят договор

«У меня договор до конца мая. Сейчас идет процедура продления. Я не очень люблю по этому давать комментарии, потому что здесь надо работать по принципу самурая. Я занимаюсь этим проектом, потому что правительство считает, что я занимаюсь им эффективно и буду продолжать заниматься. Как вы слышали, у нас есть новые задумки и направления, которые помогут развивать не только саму особую экономическую зону, но и прилегающие территории и город в целом. Мне это интересно. Это продолжает мою личностную траекторию развития как управленца, как менеджера. Пока правительство считает, что я занимаюсь этим эффективно, я буду продолжать этим заниматься», — прокомментировал Кызласов.