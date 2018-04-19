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Бердыев: «Ростов» постепенно становится тем клубом, который хочет видеть руководство"
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Бердыев: «Ростов» постепенно становится тем клубом, который хочет видеть руководство" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура чемпионата России с «Ростовом», а также назвал сильные стороны соперника. Игра состоится 21 апреля в Казани.
— «Ростов» годичной давности и «Ростов» сейчас — это разные команды?
— Скажу так: «Ростов» в последнем матче становится тем «Ростовом», который хотят видеть в руководстве клуба. Он оживает, состав стабилизируется. «Ростову» нужно хорошее поле, как и всем, и на хорошем поле в последнем матче «Ростов» был уже другой командой с хорошим контролем мяча. А перестроения у них всегда были хорошими.
— Матч с «Ростовом» для вас рядовой, но все же…
— У меня, слава богу, остались хорошие отношения с болельщиками и руководством клуба.
— Что от нынешнего «Ростова» ждете на поле?
— У «Ростова» достаточно хорошая группа атаки. Отсутствие Калачёва, может, и скажется на игре, но вернулся Юсупов. Этого достаточно. Его не хватало там, это чувствуется — средняя линия стабилизировалась. У них есть два хороших нападающих и, я думаю, «Ростов» не будет закрываться и при возможности будет контролировать мяч. Они умеют это делать, — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».
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