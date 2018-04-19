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«Краснодар» просит РФС разрешить внедрить VAR, чтобы исключить «приступы слепоты» у судей
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«Краснодар» просит РФС разрешить внедрить VAR, чтобы исключить «приступы слепоты» у судей 

RT на русском 1 час назад
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) оставить в силе жёлтую карточку нападающего Фёдора Смолова, которую тот получил во время 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».
«Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция», — приводит слова Хашига «Спорт-экспресс».
Он отметил, что клуб не согласен с решением апелляционного комитета РФС.
«По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном — чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своём стадионе в матчах РФПЛ систему видеопомощи арбитрам (VAR). Для этого шага у нашего клуба и стадиона всё готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», — добавил гендиректор «Краснодара».
Ранее сообщалось, что апелляционный комитет РФС оставил в силе жёлтую карточку Смолова.
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