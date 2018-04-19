Эмилиано Ригони: «До последнего буду верить в то, что попаду в сборную Аргентины на ЧМ-2018»

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что рассчитывает попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. Ранее хавбек был включен в расширенный список команды.

— Моя цель — попасть в окончательный список сборной, — приводит Fox Sports слова Ригони. — Решение тренера приму с уважением, но до последнего дня буду верить, что попаду на чемпионат мира. Горжусь тем, что вошел в расширенный список из 35 игроков. Это дает дополнительную мотивацию.

Аргентина на ЧМ-2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.