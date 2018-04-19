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Эмилиано Ригони: «До последнего буду верить в то, что попаду в сборную Аргентины на ЧМ-2018»
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Эмилиано Ригони: «До последнего буду верить в то, что попаду в сборную Аргентины на ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что рассчитывает попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. Ранее хавбек был включен в расширенный список команды.
— Моя цель — попасть в окончательный список сборной, — приводит Fox Sports слова Ригони. — Решение тренера приму с уважением, но до последнего дня буду верить, что попаду на чемпионат мира. Горжусь тем, что вошел в расширенный список из 35 игроков. Это дает дополнительную мотивацию.
Аргентина на ЧМ-2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
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