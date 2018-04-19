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Оскар Руджери: «Месси больше не надо играть за „Барселону“ в этом сезоне»
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Оскар Руджери: «Месси больше не надо играть за „Барселону“ в этом сезоне» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Экс-игрок сборной Аргентины Оскар Руджери отметил, что нападающему Лионелю Месси стоит поберечь себя перед чемпионатом мира-2018. По его словам, форварду необходимо отказаться от игр за «Барселону», которая за пять туров до конца чемпионата опережает «Атлетико» на 12 очков.
— Разве «Барселона» может упустить титул, если Месси не будет играть? — приводит Fox Sports слова Руджери. — Он должен позвонить президенту клуба и сказать: «Это мой чемпионат мира. Я намерен посвятить себя сборной». Думаю, за ним последуют все остальные игроки.
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