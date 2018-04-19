Оскар Руджери: «Месси больше не надо играть за „Барселону“ в этом сезоне»

Экс-игрок сборной Аргентины Оскар Руджери отметил, что нападающему Лионелю Месси стоит поберечь себя перед чемпионатом мира-2018. По его словам, форварду необходимо отказаться от игр за «Барселону», которая за пять туров до конца чемпионата опережает «Атлетико» на 12 очков.

— Разве «Барселона» может упустить титул, если Месси не будет играть? — приводит Fox Sports слова Руджери. — Он должен позвонить президенту клуба и сказать: «Это мой чемпионат мира. Я намерен посвятить себя сборной». Думаю, за ним последуют все остальные игроки.