В Аргентине призвали Месси отказаться от игры за «Барселону» до конца сезона

Экс-защитник сборной Аргентины Оскар Руджери призвал руководство «Барселоны» предоставить отдых главной звезде команды Лионелю Месси

— Вы думаете, «Барселона» проиграет чемпионат Испании, если Месси больше не выйдет на поле? Лионель может позволить президенту клуба и сказать ему: «Это мой чемпионат мира, и я хочу посвятить себя моей сборной».

Перед мундиалем в Мексике в 1986 году у нас было 65 дней на подготовку, все это время мы были вместе, — заявил Руджери 90 Minutes Fox.

Кстати, тот турнир аргентинцы выиграли.