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В Аргентине призвали Месси отказаться от игры за «Барселону» до конца сезона
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В Аргентине призвали Месси отказаться от игры за «Барселону» до конца сезона 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Экс-защитник сборной Аргентины Оскар Руджери призвал руководство «Барселоны» предоставить отдых главной звезде команды Лионелю Месси.
— Вы думаете, «Барселона» проиграет чемпионат Испании, если Месси больше не выйдет на поле? Лионель может позволить президенту клуба и сказать ему: «Это мой чемпионат мира, и я хочу посвятить себя моей сборной».
Перед мундиалем в Мексике в 1986 году у нас было 65 дней на подготовку, все это время мы были вместе, — заявил Руджери 90 Minutes Fox.
Кстати, тот турнир аргентинцы выиграли.
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