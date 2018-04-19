Экс-игрок «Зенита»: в ФНЛ тренировки интереснее, чем у Луческу 

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Алексей Гасилин, ныне выступающий за «Амкар», рассказал о периоде, проведенном в стане сине-бело-голубых при главном тренере Мирче Луческу.
"Когда вернулся, до конца контракта оставалось чуть меньше года. Пришлось продлевать. Тогда в «Зените» был Мирча Луческу. При нем я регулярно тренировался с основой. Луческу постоянно уверял: «У меня ты будешь играть. Я дам тебе шанс». В итоге у меня был только один шанс — в Кубке России против «Тамбова». Пришлось играть в ФНЛ (За «Зенит-2». — "Газета.Ru"). Но у Владислава Радимова хотя бы тренировки были интереснее", — цитирует Гасилина Sport24.ru.
22-летний форвард является воспитанником «Зенита». Также он выступал на правах аренды за немецкий «Шальке-04». В феврале 2017 года Гасилин перешел в пермский «Амкар».