Фото: музыкальный Броунер и пучеглазый Варгас встретились на пресс-конференции

Накануне в Бруклине (Нью-Йорк, США) прошла пресс-конференция — 21 апреля в спорткомплексе Barclays Center состоится масштабный вечер бокса из серии Premier Boxing Champions Эла Хэймона. Главные участники шоу бывшие чемпионы мира американцы Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) и Джесси Варгас (28-2, 10 КО) вели себя немного странно.

Броунера мало интересовало происходящее — экс-чемпион в четырёх весовых категориях чересчур увлёкся музыкой (видео), а его соперник Варгас слегка переусердствовал, создавая на лице образ «очень плохого и крайне опасного человека».

Как это было — в фоторепортаже от BoxingScene.

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