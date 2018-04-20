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Фото: музыкальный Броунер и пучеглазый Варгас встретились на пресс-конференции
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Фото: музыкальный Броунер и пучеглазый Варгас встретились на пресс-конференции 

Vringe.com 12 минут назад
Фото: Vringe.com
Накануне в Бруклине (Нью-Йорк, США) прошла пресс-конференция — 21 апреля в спорткомплексе Barclays Center состоится масштабный вечер бокса из серии Premier Boxing Champions Эла Хэймона. Главные участники шоу бывшие чемпионы мира американцы Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) и Джесси Варгас (28-2, 10 КО) вели себя немного странно.
Броунера мало интересовало происходящее — экс-чемпион в четырёх весовых категориях чересчур увлёкся музыкой (видео), а его соперник Варгас слегка переусердствовал, создавая на лице образ «очень плохого и крайне опасного человека».
Как это было — в фоторепортаже от BoxingScene.
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