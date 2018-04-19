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Так себе панчер Джесси Варгас вознамерился нокаутировать Броунера
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Так себе панчер Джесси Варгас вознамерился нокаутировать Броунера 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Джесси Варгас (28-2, 10 КО), который за годы в боксе отнюдь не прослыл нокаутёром, собирается не упустить шанс учинить досрочный разгром фавориту — бывшему чемпиону четырёх весовых категорий Эдриену Броунеру (33-3, 24 КО).
«Я реально верю, что когда отыщу правильную точку, удачный момент, брошу туда удар и попаду по каёмочке, то он упадёт. Думаю, шансы на это велики. Но, конечно, я настраиваюсь на 12 раундов. Нокаут или по очкам — дело такое, я просто иду побеждать», — заявил андердог BoxingScene.
Варгас уверен в своём триумфе в первую очередь потому, что считает собственную дисциплинированность и рабочую этику более эффективными, чем эти параметры у Броунера.
«Я оставался вне любых отвлекающих моментов, — пояснил он. — Сфокусированность на задаче, воля и скорость — вот эти составляющие, из которых главная — концентрация внимания».
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Бой Варгас–Броунер состоится 21 апреля на ринге Barclays Center в Бруклине (США).
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