Ряд принципиальных решений сегодня был принят в Октябрьске

В Октябрьске глава региона провел рабочий день. Начался визит со спорткомплекса «Волна». Здесь тренируются юные спортсмены и скоро им предстоят значимые турниры, например, борцы поедут в Волгоград на международные соревнования. Дмитрий Азаров пожелал атлетам успехов и пообещал за них болеть. Без внимания не остался и учебный центр РЖД . Обучение в нем проходят специалисты из разных регионов. Сейчас рассматривается вопрос строительства общежития для учреждения. Отметим, что далее глава региона отправился в Дом культуры г. о. Октябрьск, которого в плане визита не было. В здании не проводили капитального ремонта 30 лет. Крыша течет, во многих кабинетах уже невозможно заниматься.

На встрече с жителями города Дмитрий Азаров сообщил, работы по кровле начнут в этом году, далее займутся ремонтом объекта в целом. Были приняты решения и на счет газификации, водоснабжения, речь шла и о необходимости строительства моста через Волгу. Горожане попросили рассмотреть возможность возведения объекта около Октябрьска. Глава региона ответил, сейчас прорабатываются разные варианты, идет активное сотрудничество с федеральным центром. «Надо все посчитать. На это уйдет время. Но то, что я буду настойчиво этим заниматься, я вам 100% обещаю, я этим занялся с первого дня буквально на должности, потому что понимал, что мы сейчас пытаемся запрыгнуть в последний вагон. Все решения уже по выбору маршрута Европа — Западный Китай приняты, корректировать это сейчас крайне тяжело, в том числе потому, что деньги уже другими регионами потрачены, но сделаю все, чтобы все-таки это состоялось», — подчеркнул Дмитрий Азаров.