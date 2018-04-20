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СМИ назвали основного кандидата на пост тренера «Зенита»
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СМИ назвали основного кандидата на пост тренера «Зенита» 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Нынешний тренер клуба Роберто Манчини возглавит сборную Италии по футболу
Сербский специалист Синиша Михайлович является приоритетным претендентом на пост главного тренера петербургского ФК «Зенит», передает РБК.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. По его словам, «Зенит» уже ведет переговоры с Михайловичем. Также, по данным журналиста, агент серба в конце этой недели прибудет в Россию.
49-летний Михайлович возглавлял такие клубы как «Болонья», «Катания», «Фиорентина», «Сампдория», «Милан» и «Торино». Кроме того, он являлся главным тренером сборной Сербии с мая 2012 по ноябрь 2013 года.
Нынешний тренер «Зенита» Роберто Манчини в конце мая возглавит сборную Италии по футболу. По данным СМИ, в начале апреля он вел переговоры с Федерацией футбола Италии в Риме.
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