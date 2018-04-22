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Канадцы и словаки одержали разгромные победы на ЮЧМ-2018
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Канадцы и словаки одержали разгромные победы на ЮЧМ-2018 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Завершились заключительные матчи игрового дня на юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске. Сборная Канады одержала крупную победу над командой Швейцарии — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Заброшенными шайбами в составе «кленовых листьев» отметились Алексис Лафренье, Айдан Дудас, Аллан Макшейн, Чейз Воутерс и Рафаэль Лавуа.
Сборная Словакии разгромила команду Франции. В составе победителей дублями отметились Адам Паулины, Оливер Окульяр и Самуэль Княжко. Ещё один гол забил Максим Чайкович. У французов точным броском отличился Жюль Галле.
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