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Голы Мюллера и Левандовски принесли «Баварии» победу над «Ганновером»
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Голы Мюллера и Левандовски принесли «Баварии» победу над «Ганновером» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В составе победителей отличились Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Себастьян Руди. «Бавария» с 78 очками на первом месте. Напомним, что команда уже обеспечила себе чемпионство. У «Ганновера» 36 очков и 13-е место.
В следующем туре «Бавария» примет «Айнтрахт», а «Ганновер» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом».
Чемпионат Германии Бундеслига 31-й тур  «Ганновер» — «Бавария» — 0:3  Голы: Мюллер, 57, Левандовски, 73, Руди, 89  «Ганновер»: Чаунер, Альборноз, Элез, Сане, Зорг, Бакалож (Фоссум, 69), Швеглер (Майер, 81), Бебу, Хюберс, Фюллькруг, Харник (Саренрен-Базее, 64).
«Бавария»: Ульрайх, Боатенг, Рафинья, Май, Бернат, Руди, Хамес (Мартинес, 72), Роббен (Мюллер, 46), Алькантара, Зюле, Вагнер (Левандовски, 67).
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