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Юпп Хайнкес: Уход Левандовски в «Реал» — лишь воображение СМИ
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Юпп Хайнкес: Уход Левандовски в «Реал» — лишь воображение СМИ 

Советский спорт 40 минут назад
Фото: Soccer News
«Это вопрос, который ни один из клубов не рассматривал. Это всего лишь воображение СМИ. Этот вариант держится в сознании журналистов, но клубы не говорят об этом. „Бавария“ очень довольна Левандовски.
Он хорошо выступал в „Боруссии“, и продолжает в „Баварии“ забивать много голов и показывать высокий уровень футбола. Он полностью отдается своей работе и всегда пытается оставаться в форме, поэтому я не хочу обсуждать его будущее», — цитирует Хайнкеса Football Espana.
Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» начнется 25 апреля в 21:45 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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