Юпп Хайнкес: Уход Левандовски в «Реал» — лишь воображение СМИ

«Это вопрос, который ни один из клубов не рассматривал. Это всего лишь воображение СМИ. Этот вариант держится в сознании журналистов, но клубы не говорят об этом. „Бавария“ очень довольна Левандовски.

Он хорошо выступал в „Боруссии“, и продолжает в „Баварии“ забивать много голов и показывать высокий уровень футбола. Он полностью отдается своей работе и всегда пытается оставаться в форме, поэтому я не хочу обсуждать его будущее», — цитирует Хайнкеса Football Espana.