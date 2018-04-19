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Нигматуллин: Вот бы России такого же футболиста, как Роналду!
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Нигматуллин: Вот бы России такого же футболиста, как Роналду! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: Беременных предлагают штрафовать за курение Руслан Нигматуллин: В Законодательном собрании Ленинградской области готовится ряд законопроектов, предусматривающих наказание для тех, кто продает беременным женщинам алкоголь и табак, а также для самих женщин, которые во время беременности курят и употребляют алкоголь или наркотики. Ну, если у этих беременных женщин, как говорится, нет головы, придется действовать с помощью закона. Полностью поддерживаю эту инициативу. Топ-2: 17-летний защитник «Зенита» заявил, что о сборной России ему думать рано Руслан Нигматуллин: 17-летний защитник «Зенита» Илья Скроботов, забивший победный мяч в перенесённой игре 23-го тура РФПЛ с «Динамо», заявил, что пока о карьере в сборной России ему думать рано. «Сборная России? Рано ещё думать. Завтра в школу на первые два урока», — заявил спортсмен. На самом деле, очень радостно, что в нашей стране появляются таланты, появляются звездочки. И особенно радостно, что им доверяют. Доверяйте молодежи и она оправдает ваше доверие и ваши надежды! Топ-3: Роналду повторил собственный рекорд по продолжительности голевой серии Руслан Нигматуллин: Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду повторил собственный рекорд по продолжительности голевой серии. Португалец забил в 12-м матче подряд. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2014/2015. Всего на счету Роналдо 24 гола в 25 матчах чемпионата страны. Кроме всего прочего, он установил рекорд и в Лиге чемпионов: здесь он забивал 11 матчей подряд. Это уникальный футболист для современного спорта, вот бы и в нашей стране появился такой же спортсмен! Топ-4: В Саудовской Аравии открылся первый кинотеатр Руслан Нигматуллин: Первый после практически 40-летнего запрета кинотеатр открылся в Саудовской Аравии. Отмечается, что на закрытый кинематографический показ были приглашены 600 человек, в том числе среди присутствующих были женщины. Я считаю, что для Саудовской Аравии это просто фантастический расклад, поскольку знаю, какие жесткие, если не сказать жестокие законы действуют в этой стране. Особенно для женщин. Ну вот теперь, наконец-то, они посмотрят «Движение вверх»! Топ-5: В Германии выпустят купюру номиналом ноль евро Руслан Нигматуллин: В Германии одна из туристических компаний решила креативно отметить 200-летие со дня рождения экономиста Карла Маркса. Там придумали выпустить сувенирные купюры номиналом в ноль евро. Продают же «ноль евро» за три реальных европейских денежных единицы. Получается — ноль евро — за три евро. Было бы здорово, если бы такая конвертация стала актуальна и для российского рубля! О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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