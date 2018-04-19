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Маурисио Почеттино: Моуринью не нужно ничего доказывать, «МЮ» проводит фантастический сезон
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Маурисио Почеттино: Моуринью не нужно ничего доказывать, «МЮ» проводит фантастический сезон 

Советский спорт 1 час назад
«Моуринью — один из лучших специалистов мира. Ему не нужно ничего доказывать. Что касается „МЮ“, то команда проводит фантастический сезон. Но, конечно, они, как и мы, расстроены вылетом из Лиги чемпионов.
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Сейчас мы находимся в равном положении. Но они лучше, потому что набрали больше очков в АПЛ. Это будет трудный матч, у соперника невероятный состав.
Не знаю, кому больше нужен Кубок Англии. Каждая команда будет сражаться за него. Дело не в том, кому больше нужен этот трофей. Победа в Кубке Англии будет фантастическим завершением сезона для любого», — цитирует Почеттино интернет-портал Goal.
Напомним, матч 1/4 финала Кубка Англии состоится 21 апреля на «Уэмбли».
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