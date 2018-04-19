Куда пропал Шумаков? Вся правда об исчезновении армейского бомбардира

Перед игрой вихрем пронесся слух, что ЦСКА не просто так вывел из состава форварда Сергея Шумакова . Он не тренируется с командой и даже не находится в расположении армейцев. А есть версия, что после первого матча финала второй бомбардир команды в регулярке (17+23=40 очков в 47 матчах) нарушил режим сна, что не понравилось главному тренеру Игорю Никитину

Вот как его можно было нарушить, если игра проходила в Казани? Шумаков что, как лунатик ходил по отелю и будил остальных? Или засиделся в татарстанском баре, где всю ночь ел чак-чаки и эльпочмаки?

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Но что гадать? ЦСКА выступил с официальным заявлением: мол, Сергея Шумакова не было во втором и третьем матчах серии, потому что он получил травму, а теперь восстанавливается после повреждения. И давайте уже, не пишите недостоверные сведения!

Что запомнилось после третьей игры? То, что мы увидели второй фальстарт. И я не буду выяснять, чья тут вина. Просто это выглядело забавно. После первой игры на пресс-конференцию привели тренеров, хотя в комнате не было журналистов — они стояли в микст-зоне и ждали игроков ЦСКА, не подозревая, что происходит за их спинами.

Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Никитина это не смутило. Они выступали с минуту, объявив: «Игра была хорошей, готовимся к следующему матчу». А потом ушли.

После третьей же игры тренеры встали из-за стола и пошли к выходу, но на них продолжали сыпаться вопросы. Билл был в недоумении и на все махал рукой. «Что с Потаповым ?» — «Да все с ним нормально!» Вроде как на фронте не принято выдавать военные тайны.

Хотя я видел, что после игры Алексей Потапов еле шел. Да и к ноге другого хоккеиста «Ак Барса» — кажется, это был Артем Лукоянов — примотали гигантский пакет со льдом. И мне все понятно с этими ребятами: Лукоянов сделал восемь силовых приемов за матч, а Потапов — три хита и три блока, принимая шайбу на себя.

Когда в микст-зону вышел защитник Мэт Робинсон , то многие отшатнулись. Говорили, что у игрока ЦСКА была свинка. А вдруг чихнет? Болезнь ведь передается воздушно-капиллярным путем.

— У вас была свинка? — выкрикнул кто-то на английском, но с латышским акцентом.

Кирилл Капризов : Уже не важно — болел, не болел. Надо уметь восстанавливаться!

— Без комментариев! — крикнул в ответ Робинсон.

А еще к прессе вышел Кирилл Капризов, и к нему были такие же вопросы. Ведь от свинки разносит шею, щеки. Но круглолицый и добродушный Капризов, похоже, не изменился. Он остался самим собой.

«Как мое самочувствие после болезни? Ничего, нормально — команда помогает. И тут неважно, болел или нет. То, что со мной играл Сергей Андронов ? Да у нас любой хоть с кем может сыграть. Были ли мы готовы к пяти овертаймам? Конечно, мы всегда готовы!»

Так что настраивайтесь на то, что четвертый матч финала Кубка Гагарина, который назначен на пятницу, может плавно перетечь в субботу. Когда ЦСКА рубился с «Йокеритом», то пятый овертайм завершился полвторого ночи.

Но я знаю точно, будет еще и воскресенье — пятый матч финала в Казани. Как минимум!