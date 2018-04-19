Булатов: «Отставка Карреры? Не стоит забывать, что он добыл чемпионство после шестнадцати лет»

— Как можно объяснить то, что вчера произошло со «Спартаком»?

— «Спартаку» всегда хуже даются матчи, которые идут через два на третий или через три на четвертый день. Многое связано с физической подготовкой команды. Когда ее нет, как говорится, ноги не бегут.

— То есть, отсутствие мотивации здесь ни при чем?

— Массимо Каррера является одним из лучших мотиваторов в премьер-лиге. Дело только в физической подготовке к игре, а не в мотивации. Когда физика на хорошем уровне, все получается, в том числе за счет индивидуальных качеств некоторых игроков. А они на достаточно высоком уровне. Без физики тяжело. Мы это уже видели в осеннем отрезке. Такой поставленной и отлаженной игры, при которой «Спартак» добивался бы результата, у команды нет.

— Можно ли назвать Глушакова худшим игроком вчерашней встречи?

— Я бы вообще не стал персонально на ком-то акцентировать внимание. Человек большую часть матча не играл… Проблема в отсутствии командных действий.

— Тогда оправдано ли поведение болельщиков, которые сделали капитана команды козлом отпущения?

— Сколько положительных эмоций в том сезоне принес Глушаков команде, когда забивал голы на последних минутах матча! Он стал одним из главных творцов чемпионства. Его роль как на поле, так и в раздевалке была высока. Денис словом и делом подкреплял свой результат. Поэтому поведение болельщиков считаю некорректным.

— Не кажется ли вам, что Куинси Промес многое на себя берет в последнее время?

— Это следствие, как я сказал, отсутствия командных действий. Поэтому Промесу приходится брать инициативу в свои руки. Ему это делать не запрещают, его в какие-то рамки не вводят. В индивидуальных показателях он очень силен. Поэтому Куинси пользуется этой возможностью на всю катушку. Почему-то если в каких-то матчах дело не идет у всей команды, возникает ощущение, что Промес тянет на себя одеяло.

— Ханни и Максимович уже провели достаточное количество времени в «Спартаке». Однако пользы пока от них не очень много. С чем это связываете?

— У Ханни были неплохие матчи. С «Анжи», например, он хорошо сыграл. Нужно, видимо, еще время. Когда есть отлаженная игра, футболисту только и остается, что подстраиваться под общие требования и соответствовать этим требованиям. Когда конкретных требований нет к его амплуа, а все построено на физической подготовке, тяжело себя проявлять. Тебе нужно быть к каждой игре максимально физически подготовленным.

— Каррера на послематчевой пресс-конференции отметил, что готов к отставке. Какова вероятность, что это произойдет, и станет ли его увольнение решением проблемы?

— Это вопрос к руководству, я не буду судить, станет ли это решением проблемы или нет. Не стоит забывать, что Каррера добыл чемпионство после шестнадцати лет.

Я бы хотел, на самом деле, отметить еще «Тосно». Они заслужили эту победу, они выжили максимум терпения и желания в этой игре.

— Можно ли Юрченко назвать героем вчерашнего матча?

— Да, несомненно, он один из героев матча, но в целом вся команда «Тосно» — герои.

— «Тосно», скорее всего, выиграет финал, который предоставит путевку в Лигу Европы. Учитывая возможный вылет в ФНЛ, не будет ли им слишком сложно в следующем сезоне?

— Я бы не спешил говорить, что они свалятся в ФНЛ. Все-таки по сравнению с «Анжи» их шансы остаться в премьер-лиге более предпочтительными.

Успешное выступление в Лиге Европы будет зависеть от многих факторов. Если будет хорошее финансирование, и к лету они сумеют укрепить несколько позиций, то тогда и в Лиге Европы будут выглядеть достойно. Я, будучи игроком «Терека», выиграл Кубок России и участвовал в Кубке УЕФА . Тогда команда выступала в ФНЛ. Мы смогли обыграть в том турнире одну команду. Так что все возможно.

— Удастся ли теперь «Спартаку» собраться на оставшийся отрезок и не упустить хотя бы Лигу чемпионов?

— Психологический удар нанесен существенный. Понадобится тренерское искусство, чтобы привести футболистов в порядок. Кубок России — это уже прошлое. Нужно теперь жить дальше: переключиться на чемпионат. Впереди очень важные матчи. Лига чемпионов имеет огромное значение как для футболистов, так и для руководства. Нужно включиться и бросить все силы на осуществление этой цели.