Баста исполнит русскую версию гимна ЧМ-2018

«Сложилась такая традиция, что перед каждым чемпионатом мира Coca-Cola выкладывает гимн. Мы решили пойти дальше, поэтому хотим представить артиста, который исполнит российскую версию гимна. Это Баста», — передаёт слова Бойко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова

«Мне очень приятно, что выбор пал на меня. Рад, что получилось быть максимально свободным в написании песни. Она будет представлена 11 мая», — заявил Баста.