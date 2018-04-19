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Баста исполнит русскую версию гимна ЧМ-2018
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Баста исполнит русскую версию гимна ЧМ-2018 

Чемпионат.com 57 минут назад
Бренд-менеджер проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира — 2018 Андрей Бойко сообщил, что знаменитый российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнит русскую версию гимна ЧМ-2018.
«Сложилась такая традиция, что перед каждым чемпионатом мира Coca-Cola выкладывает гимн. Мы решили пойти дальше, поэтому хотим представить артиста, который исполнит российскую версию гимна. Это Баста», — передаёт слова Бойко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Мне очень приятно, что выбор пал на меня. Рад, что получилось быть максимально свободным в написании песни. Она будет представлена 11 мая», — заявил Баста.
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