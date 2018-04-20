Рэпер Баста исполнит русскоязычную версию гимна чемпионата мира 

Российский рэпер Василий Вакуленко исполнит российскую версию гимна чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
Певец отметил, что вариант русскоязычной песни уже готов. Премьера состоится 11 мая.
Оригинальную версию гимна исполнил Джейсон Деруло. Композиция называется «Colors».
Чемпионат мира 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия пройдет в Москве на стадионе «Лужники». В первой встрече мирового первенства сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Ранее глава оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин рассказал о церемонии открытия перед началом турнира.