Рэпер Баста исполнит русскоязычную версию гимна чемпионата мира

Певец отметил, что вариант русскоязычной песни уже готов. Премьера состоится 11 мая.

Оригинальную версию гимна исполнил Джейсон Деруло . Композиция называется «Colors».

Чемпионат мира 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия пройдет в Москве на стадионе «Лужники». В первой встрече мирового первенства сыграют сборные России и Саудовской Аравии.